"Rinde en un nivel altísimo": Prensa argentina valoró a Palacios tras la victoria de Boca ante Unión

El chileno Carlos Palacios sumó otra positiva jornada junto a Boca Juniors, con triunfo ante Unión de Santa Fe y una actuación en el segundo tiempo que le hizo recibir buenas valoraciones por parte de los medios trasandinos.

"La 'Joya' es un revulsivo importante para el 'Vasco' (Arruabarrena). Le toca entrar y rinde en un nivel altísimo. De a poco vuelve a ser el mismo que supo ser en 2025 antes de la lesión. Se juntó en la mitad de la cancha, generó varias triangulaciones para salir de la presión de Unión", señaló el medio partidario La Número 12, dándole nota 7/10.

Diario Olé, en tanto, le otorgó un 6.5 al nacional: "Entró a los 15' del segundo tiempo por Velasco. Se ubicó cerca de Paredes y Delgado, bien", fue su escueta reseña.

Otros portales coincidieron en una nota de 6 para el exColo Colo, pero siempre resaltando su ingreso inspirado y aporte al juego "xeneize".

"'Charly' se siente cómodo jugando cerca de Leandro (Paredes), es lógico. Se lo nota con la confianza renovada y, cuando se anima, hace jugar al equipo. La lesión de Velasco le abre una puerta que deberá aprovechar", resumió TyC Sports.

En tanto, la página partidaria Planeta BJ indicó que fue "otro positivo partido e ingreso del chileno. Sigue aprovechando las chances".

La reseña más dura fue de Vavel, pues pese a que Palacios "buscó darle mayor movilidad al ataque y asociarse con sus compañeros" y "tuvo algunas intervenciones interesantes", en su opinión "no logró cambiar demasiado el desarrollo del partido".

Cabe señalar que Williams Alarcón ingresó al minuto 86 al igual que el paraguayo Angel Romero, pero ambos quedaron sin calificación debido a su escaso tiempo en cancha.