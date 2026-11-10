River Plate tiene en carpeta a Erick Pulgar para la temporada 2027

El mediocampista nacional Erick Pulgar, quien recientemente renovó su contrato con Flamengo hasta diciembre de 2029, apareció en la órbita de River Plate, gigante del fútbol argentino.

De acuerdo con DSports Radio Argentina, el chileno está entre los candidatos que baraja la dirigencia de River Plate para reforzar la mitad de la cancha con miras a la temporada 2027.

Eso sí, además del oriundo de Antofagasta, el citado medio apuntó que el cuadro trasandino también baraja otros nombres, destacando, además de Pulgar, el volante Rodrigo Garro de Corinthians.

A ellos, según TyC Sports, se sumarían Guido Rodríguez (Valencia), Santiago Longo (Belgrano de Córdoba) y Exequiel Palacios, compañero de Marcelino Núñez en el Ipswich Town de Inglaterra.

Tras la extensión del actual vínculo contractual del chileno, el Mengao subió su clausula de salida a 10 millones de dólares y el salario de Pulgar aumentó a 3,6 millones de la divisa estadounidense por año.