¿Para el reel? "Menos mal que sabía de economía, ministro", dijo un diputado liberal a Quiroz

En medio del debate de la partida presupuestaria del Ministerio de Hacienda, el diputado del Partido Liberal por Arica Luis Malla se dirigió este martes, en duros términos, al titular de dicha cartera, Jorge Quiroz.

"Ministro Quiroz: salga un ratito a la calle, porque harta calle le falta... Por su bencinazo la gente no llega a fin de mes, los camioneros están en paro, hay más de un millón de personas sin pega en Chile y la inflación se está disparando", enumeró Malla al intervenir en la Sala.

"Ministro: tiene a Chile asfixiado... Menos mal que sabía de economía, señor ministro...", prosiguió.

Y agregó luego: "Chile no funciona como una empresa ni como una farmacia coludida. De eso usted sí sabe harto...".

"Y con su megarreforma les hicieron un regalito a las grandes empresas y les bajaron los impuestos como premio a sus amiguitos millonarios, mientras a la gente la obligan a apretarse el cinturón y le destruyen los derechos sociales, el medioambiente, la canasta básica familiar y la educación y salud pública", disparó.

La intervención fue criticada por parlamentarios oficialistas y se da un día después de que, en la propia Cámara, en la votación en general del Presupuesto, el ministro Quiroz llamara a los diputados a subir el nivel del debate y dejar de "hablar para el reel" de redes sociales.

Luis Malla intervino también en el debate del lunes, y frente a su tono, similar al de hoy, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), intentó llamarlo al orden, pero él contestó desafiante: "No se van a censurar. Yo voy a decir lo que Chile piensa", según consta en un reel que publicó en su cuenta de Instagram.

Muy activo en la red, publicó durante esta jornada otro video grabado en la Cámara celebrando el rechazo a la partida del Ministerio del Interior, y compartió una caricatura que le envió un seguidor, de él mismo en actitud de Tío Sam y tomando de su chaqueta a una versión empequeñecida y lastimera del jefe de la billetera fiscal.