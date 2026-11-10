Colapso vial en Ruta 68 por paro de camioneros: grandes tacos y solo una pista habilitada hacia la costa

Un colapso vial afecta a la Ruta 68 este martes producto de las manifestaciones del paro de camioneros.

La situación provoca kilométricos atochamientos en dirección a la Región de Valparaíso, debido a que solo una de las tres pistas se encuentra habilitada para el tránsito vehicular a la altura de Ciudad de Los Valles.

Según se informó, el cuello de botella generado en las inmediaciones de una estación de servicio Shell derivó en un escenario difícil para los conductores.

La falta de avance obligó a que varios automovilistas tomaran la determinación de virar y devolverse en dirección contraria hacia Santiago, mientras que numerosos pasajeros del transporte público y micros interurbanas optaron por descender de las máquinas para seguir su desplazamiento a pie al costado de la autopista.

Diversos automovilistas optaron por devolverse en sentido contrario hacia Santiago ante la nula posibilidad de avanzar. (FOTO: ATON)

La congestión se agudizó por episodios de bloqueo total en la vía, luego de que camiones participantes se detuvieran sobre la única pista disponible en medio de bocinazos y consignas de apoyo al movimiento.

En el lugar, personal de Carabineros permanece desplegado para regular las salidas hacia la calzada principal y evitar accidentes de tránsito, mientras que los manifestantes instalaron carpas y baños químicos en la berma, ratificando que dormirán en plena carretera.

"No hay tiempo", advierten desde el gremio tras la reunión con el Gobierno

Los bloqueos en la carretera responden a la falta de acuerdos tras la reunión entre las organizaciones del transporte de carga con representantes de La Moneda.

Debido a esto, Manuel Bernales, presidente de la Cooperativa de Servicios de Transportes Unidos de Chile, indicó que, aunque "valoran la intención del Gobierno de dialogar, no llegamos a buen puerto" por el momento.

Según el dirigente, desde la administración del Presidente José Antonio Kast "quieren un plazo y seguir buscando camino, pero no hay tiempo. Hoy día la ciudadanía está harta, los gremios de transporte en general estamos hartos, por lo que mañana vamos a seguir con la movilización".

Para dar fin a esta protesta, Bernales exigió que "el proyecto de ley que acaba de ingresar el Ejecutivo al Parlamento no sea por tres meses, sea por tres años, porque tres meses la verdad es una vergüenza: 20 pesos, ¿y después cuánto me van a subir, 500?".

"Lo segundo es que el Mepco tiene que operar para que los combustibles bajen de precio y no sigan subiendo, y también el tema de las autopistas, que es una demanda histórica que hemos tenido como movimiento", cerró.