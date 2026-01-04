Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.8°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Rodrigo Ureña se convirtió en nuevo refuerzo de Millonarios

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante chileno llega al cuadro colombiano tras tres años en Universitario.

Rodrigo Ureña se convirtió en nuevo refuerzo de Millonarios
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El volante chileno Rodrigo Ureña se convirtió en nuevo refuerzo de Millonarios para la temporada 2026, tras tres años en el conjunto peruano de Universitario de Deportes.

"Quien nace alto, jamás aprende a rendirse. Rodrigo Ureña llega a blindar el mediocampo Embajador", asi lo anunciaron a través de las redes sociales del cuadro colombiano.

El futbolista nacional entregó sus impresiones tras ser presentado en Millonarios: "Voy a entregar lo máximo que tengo. Mi profesionalismo, mi trabajo, mi esfuerzo y obviamente mi garra al momento de jugar"

Ureña tendrá su tercer periodo en un equipo colombiano, después de vestir las camisetas de Deportes Tolima y América de Cali. También ha registrado pasos por varios clubes chilenos, como Universidad de Chile, Cobresal, Deportes Temuco, Unión Española, Deportes Antofagasta y Palestino.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada