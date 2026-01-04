El volante chileno Rodrigo Ureña se convirtió en nuevo refuerzo de Millonarios para la temporada 2026, tras tres años en el conjunto peruano de Universitario de Deportes.

"Quien nace alto, jamás aprende a rendirse. Rodrigo Ureña llega a blindar el mediocampo Embajador", asi lo anunciaron a través de las redes sociales del cuadro colombiano.

El futbolista nacional entregó sus impresiones tras ser presentado en Millonarios: "Voy a entregar lo máximo que tengo. Mi profesionalismo, mi trabajo, mi esfuerzo y obviamente mi garra al momento de jugar"

Ureña tendrá su tercer periodo en un equipo colombiano, después de vestir las camisetas de Deportes Tolima y América de Cali. También ha registrado pasos por varios clubes chilenos, como Universidad de Chile, Cobresal, Deportes Temuco, Unión Española, Deportes Antofagasta y Palestino.