Salida inminente: Damián Pizarro quedó fuera de la pretemporada de Racing

El delantero chileno Damián Pizarro está cada vez más lejos de la estelaridad de Racing de Avellaneda y su salida se volvió inminente tras una tajante decisión en el inicio de los trabajos del equipo de cara al segundo semestre.

El futbolista nacional no logró consolidarse y el DT nuevo Juan Pablo Vojvoda optó por no incluirlo en los trabajos de pretemporada.

Mientras el plantel titular está entrenando en la localidad de Cardales con 26 jugadores, Damián Pizarro este lunes se quedó en Avellaneda, en el predio "Titta Mattiussi" hasta que la dirigencia logre un acuerdo con su representante del delantero para rescindir el contrato.

Cabe recordar que el exColo Colo firmó en calidad de préstamo hasta fines de año, aunque la prensa trasandina señala que la decisión ya está tomada.

Pizarro, que pertenece al Udinese de Italia, tuvo escasa participación en la Academia, donde disputó sólo seis partidos desde su llegada, dos de ellos de titular, y ahora tendrá que buscar un nuevo equipo, luego de dos temporadas donde prácticamente no ha jugado.