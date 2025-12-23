Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Sebastián Vegas continuará su carrera en México tras su salida de Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensa nacional será cedido nuevamente por Monterrey.

Sebastián Vegas continuará su carrera en México tras su salida de Colo Colo
El defensa nacional Sebastián Vegas tiene todo encaminado en cuanto a su futuro luego de la irregular temporada que tuvo en Colo Colo, cuadro al que llegó en calidad de préstamo desde Monterrey.

Ahora, de acuerdo con el medio Territorio Esmeralda, los Rayados volverán a ceder al chileno, quien nuevamente jugará en el torneo mexicano.

En concreto, la citada fuente informó, por medio de su cuenta de X, que el zaguero se transformará en refuerzo de Club León, siendo cedido hasta fines de 2026.

En la temporada 2025, Vegas disputó un total de 35 encuentros con la camiseta del Cacique, dejando un saldo de tres goles, diez tarjetas amarillas, una roja y una expulsión por doble amonestación.

