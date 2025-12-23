Presidio perpetuo calificado para barristas de Wanderers por homicidio de hinchas de Colo Colo en 2022

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso dictó este martes presidio perpetuo calificado, la pena máxima contemplada en el ordenamiento jurídico chileno, contra Guillermo Andrés Astudillo Donoso, Jean Pierre Alexis Campaña Alcaíno y Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, tras ser hallados culpables del brutal ataque ocurrido el 23 de octubre de 2022 en el Parque Italia, donde apuñalaron a tres hinchas de Colo-Colo, resultando en la muerte de dos de ellos y dejando a otro con lesiones de gravedad.

Los hechos se desencadenaron en el contexto de las celebraciones por la obtención del 33º título del equipo albo en el Torneo Nacional. Mientras los hinchas festejaban, fueron abordados por los ahora condenados, quienes —según la investigación de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI)— se identificaron como simpatizantes de Santiago Wanderers.

Lo que inició como un altercado verbal derivó rápidamente en una agresión coordinada y letal, en la que los atacantes utilizaron armas blancas para arremeter contra las víctimas de forma indiscriminada.

La fiscal Greta Fuchslocher detalló que, para alcanzar esta sentencia, el Ministerio Público invocó la calificante de alevosía —por haber actuado sobre seguro— y la agravante del artículo 13 de la Ley de Violencia en los Estadios. Esta última se aplicó al demostrarse que los delitos ocurrieron en circunstancias conexas a un espectáculo de fútbol profesional, específicamente durante los festejos en la ciudad puerto.

"Por este motivo, el Tribunal Oral condenó a los tres acusados a las penas máximas que establece nuestro ordenamiento jurídico: tres penas de presidio perpetuo calificado", explicó la persecutora.

Bajo este régimen, los condenados deberán cumplir un mínimo de 40 años de privación de libertad efectiva antes de poder optar a cualquier tipo de beneficio intrapenitenciario, asegurando así una de las sanciones más severas registradas por violencia ligada al fútbol en la región.