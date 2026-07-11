Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.2°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Seguirá en Primera: Ignacio Saavedra acordó su fichaje definitivo por Rubin Kazan

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

Solo falta la firma para concretar el traspaso del chileno.

Seguirá en Primera: Ignacio Saavedra acordó su fichaje definitivo por Rubin Kazan
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El futuro de Ignacio Saavedra de cara a la siguiente temporada comenzó a definirse, pues el volante chileno tiene todo listo para asegurar su permanencia en la Primera División de Rusia.

Saavedra terminó su préstamo de un semestre con Rubin Kazan. Sin embargo, el descendido FK Sochi, club dueño de su pase, acordó su traspaso definitivo.

Según la página RPL Sky, la operación contempla una suma de un millón de dólares. Además, los exámenes médicos están resueltos gracias a los datos obtenidos en las pruebas hechas en enero para la cesión que tuvo el exUniversidad Católica.

De esta manera, Saavedra se consolidaría en la liga de Rusia al completar su tercer año en ese fútbol, donde ha disputado 84 partidos, con un registro de seis goles y diez asistencias.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada