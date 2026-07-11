Seguirá en Primera: Ignacio Saavedra acordó su fichaje definitivo por Rubin Kazan

El futuro de Ignacio Saavedra de cara a la siguiente temporada comenzó a definirse, pues el volante chileno tiene todo listo para asegurar su permanencia en la Primera División de Rusia.

Saavedra terminó su préstamo de un semestre con Rubin Kazan. Sin embargo, el descendido FK Sochi, club dueño de su pase, acordó su traspaso definitivo.

Según la página RPL Sky, la operación contempla una suma de un millón de dólares. Además, los exámenes médicos están resueltos gracias a los datos obtenidos en las pruebas hechas en enero para la cesión que tuvo el exUniversidad Católica.

De esta manera, Saavedra se consolidaría en la liga de Rusia al completar su tercer año en ese fútbol, donde ha disputado 84 partidos, con un registro de seis goles y diez asistencias.