Manouchehri: Vodanovic jamás comunicó las negociaciones a la bancada PS

El diputado Daniel Manouchehri (PS) abordó la tensión dentro del Partido Socialista y la polémica protagonizada por su timonel, la senadora Paulina Vodanovic, y su par, Daniella Cicardini, durante esta semana sobre supuestas negociaciones ocultas con el Gobierno para otorgar invariabilidad tributaria en el proyecto de Reconstrucción Nacional.

La senadora cuestionó mediante redes sociales la transparencia de la directiva de la colectividad, acusando directamente a Vodanovic y al senador Juan Luis Castro de ocultar información a la bancada. Lo que derivó en una disputa pública entre la timonel y la parlamentaria.

En conversación con El Mercurio, el parlamentario reconoció que la colectividad vivió un momento "complejo" esta semana y que el conflicto público a "nadie le gusta", pero tomó postura y reparó en que "las fotos de la pelea interna se olvidan en un par de días. No así la foto con (el ministro) Jorge Quiroz, apoyando su ley. Era una foto que nos destruía y que se recordaría por años".

En esa línea, aseveró que prefiere "una disputa pública que un acuerdo secreto en contra de la institucionalidad del partido".

Los roces al interior del PS iniciaron cuando la bancada de diputados decidió adelantarse a la directiva de la colectividad y anunció que ingresarían un recurso al Tribunal Constitucional en contra de la megarreforma.

En ese sentido, afirmó que "la presidenta jamás comunicó a la bancada de diputados ni a la mesa, inclusive, por lo que se ha señalado, tampoco a los senadores el contenido de la negociación. Nosotros jamás podríamos haber imaginado que dentro de las discusiones estaba la posibilidad de no ir al TC. Por tanto, no es que nosotros hayamos actuado en contra de la presidenta del partido".

"Tenemos el convencimiento de que esta reforma tiene elementos perjudiciales para el país, así como el convencimiento de que la invariabilidad, es decir, el candado que se pone a esta reforma es absolutamente inconstitucional (...) Siguiendo esta deliberación, los diputados de manera autónoma manifestaron su decisión de acudir al TC", defendió haberse adelantado a la directiva con la acción.

"Lo que los disputados socialistas hemos realizado es actuar en absoluta coherencia lo que se resolvió el PS institucionalmente, que es ser una oposición firme y con rechazo categórico a la megarreforma. Inclusive, la resolución del Comité Central señala que a quienes apoyen esta idea, la historia y los ciudadanos lo juzgarán", sostuvo.

Manouchehri acusó que la senadora Vodanovic ha querido llevar este debate a uno personal: "En un partido político no debe debatirse respecto de problemas personales. Lo que se debe debatir es respecto de tesis políticas. Puede estar en contra o a favor la senadora, pero son tesis políticas que no dicen relación con conflictos personales".

De esa forma, defendió a Cicardini y afirmó que la parlamentaria "le consultó a la presidenta del partido si se estaba negociando la invariabilidad tributaria y no era un tema institucional y la senadora Vodanovic sostuvo que eso no era así".

"Pero después nos enteramos por medio de la senadora Paulina Núñez y Javier Macaya que se estaba negociando el no ir al TC a cambio de un acuerdo en la invariabilidad", precisó.

Asimismo, calificó de "peligroso" el acuerdo al que llegaron los senadores PPD con el Gobierno: "Lo que hizo el grupo de senadores es algo muy grave, rompe la unidad de la oposición y fortalece una reforma dañina y riesgosa para el país".