"Hay que sacarnos las anteojeras": Ministra Chomali defendió colaboración con privados en Salud

La ministra de Salud, May Chomali, defendió el fortalecimiento de la red asistencial con la participación del mundo privado, ya que "hay que poner de frente a los pacientes, no las creencias ideológicas".

En una entrevista con La Tercera, la secretaria de Estado sostuvo que el principal problema en el sistema no es la falta de recursos, sino la gestión, luego que el Minsal cumpliera la meta de tramitar la atención del 99,9% de los pacientes que aguardaban una cita en el marco de la alerta sanitaria oncológica.

"A más del 90% ya les cumplimos con la garantía. Es decir, o le hicimos la consulta, o hicimos la cirugía, o se inició el tratamiento. (Sin embargo), no podemos decir de que los tratamientos están terminados, porque hay algunos que duran muchos meses", dijo la titular de Salud.

Del total de pacientes, "cerca del 10% (fueron derivados a prestadores privados). Esto es muy bueno, y la otra cosa positiva es que muy pocos tuvieron que salir de su región, porque se logró hacer convenio con segundos prestadores en casi todas las regiones", destacó.

"Se pensó que podían ser más (pacientes derivados al sistema privado). Incluso, habíamos hecho una estimación, en términos económicos, que íbamos a derivar el 50%, pero la red (pública) respondió muy bien", afirmó Chomali.

Si bien reconoció que el factor gestión es uno de muchos que contribuyeron al problema de no haber podido contactar a los afectados, defendió que "todos estos nuevos contratos con los prestadores privados se hicieron en el contexto de una alerta oncológica. Tenemos que legalizar esos procesos y tener una red de segundos prestadores robusta en todo el país".

"Estamos fortaleciendo la relación público-privada, porque hay que poner de frente a los pacientes, no las creencias ideológicas. Nos gustaría tener un sector público que efectivamente resolviera todo, pero si no puede, no tenemos ningún problema en derivar al privado. Creemos en la complementariedad, no en la de un sistema sobre el otro", indicó la ministra del Minsal.

"Tenemos un sector salud muy potente (...). Eso sí, me he dado cuenta de que le falta disciplina, la de hacer lo correcto en el momento correcto. Tenemos deficiencias, sí, pero debemos resolverlas nosotros. Los problemas no se atacan, se enfrentan con conversaciones, con negociaciones y con búsqueda de resultados", aseveró.

"La salud no es ideológica, sino un bien, es un derecho humano. Creo en el sector, en la complementación público-privada, en que tenemos que sacarnos ciertas anteojeras y atrevernos a innovar y hacer las cosas diferentes", manifestó Chomali.

"Hubo avances muy notables en la administración anterior, como la incorporación de la vacunación (contra el virus sincicial) del recién nacido. Pero sí pienso que antes el sector era más disciplinado. Cuando hay problemas, todos nos alineamos, como cuando tuvimos el brote de Covid, pero deberíamos alinearnos en el día a día, no solo cuando hay contingencias. Eso es lo que espero que logremos: encauzar al sector hacia un trabajo más eficiente, por el bien de los pacientes", cerró.