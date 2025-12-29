Sevilla confirmó nueva lesión de Gabriel Suazo

Sevilla confirmó una nueva lesión del lateral chileno Gabriel Suazo, luego que se perdiera el entrenamiento matutino de este lunes.

El formado en Colo Colo volverá a ser baja tras sufrir otra vez una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, mismo problema que tuvo a finales de noviembre.

"Las primeras exploraciones a Suazo estiman que tardará otras cuatro o cinco semanas en volver a jugar", aseguró el medio sevillano Estadio Deportivo.

Esta lesión llega en el peor momento para Suazo, quien deberá ceder su lugar al prometedor carrilero Joaquín Martínez, quien cumplió una destacada función en los partidos que tuvo que sustituirlo.

Con esta situación, Suazo de momento está descartado en Sevilla para el duelo ante Levante, el primero del año 2026, que se disputará el 4 de enero en el "Ramón Sánchez-Pizjuán", a las 10:00 horas (13:00 GMT).