¿Sigue los pasos de Alexis Sánchez? Arsenal se sumó al interés por Darío Osorio

Todo parece apuntar a que el futuro del volante chileno Darío Osorio está lejos de Dinamarca, ya que este lunes Arsenal se interesó luego de que Midtjylland rechazase una oferta de Liverpool por considerarla insuficiente.

Según el portal británico Team Talk, los "reds" hicieron una propuesta que alcanzó los 10 millones de euros. Sin embargo, desde la dirigencia danesa exigió al menos 14 millones para entrar a negociar.

En medio de las especulaciones que podrían transformar a Osorio en la venta más cara de Midtjylland, los "Gunners" fueron mencionados como el equipo que también sigue de cerca al mediocampista de 22 años que ya suma seis goles y 10 asistencias en 39 partidos.

Finalmente, el informe del medio inglés apuntó a que opciones como West Ham, Bournemouth y Fulham se mantienen vigentes después de figurar como los destinos que le aseguran una continuidad a su carrera al nacional.