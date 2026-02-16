[VIDEO] Apenas lo miró: Paulo Díaz recibió críticas por fría actitud con hincha cumpleañero

El futbolista chileno Paulo Díaz recibió inesperadas críticas de los hinchas de River Plate, debido a su actitud con un fanático que realizó un largo viaje para ver a los jugadores en una fecha especial.

Lisandro viajó más de 1.140 kilómetros desde San Juan, nada menos que en el día de su cumpleaños número 18, esperando a los jugadores para obtener un saludo y autógrafos.

Varios jugadores lo saludaron afectuosamente, especialmente Juan Fernando Quintero. Sin embargo, Díaz firmó la camiseta rápidamente y volteó para irse, sin siquiera mirar al hincha antes de decir con desgano el "feliz cumpleaños" esperado.

Los seguidores del club "millonario" cuestionaron la frialdad del jugador en la secuencia, ocurrida el pasado 28 de enero y publicada apenas el fin de semana. Díaz fue tildado de "agrandado", y se cuestionó su actitud en contraste con el rendimiento en la cancha.

- Revisa el video: