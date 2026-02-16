Lucía Dammert: El Gobierno de Boric fue de mano dura, no garantista

"El gobierno del Presidente (Gabriel) Boric es de mano dura, no es un gobierno garantista", aseguró este lunes en Cooperativa la experta en seguridad Lucía Dammert, que destacó la línea de acción en materia de seguridad que tuvo la actual administración en su mandato.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, la exjefa de asesores del Segundo Piso de La Moneda afirmó que el Ejecutivo saliente ya ha operado bajo una lógica de firmeza en materia de seguridad, por lo que "toca ver si es que el Presidente (electo, José Antonio Kast,) va a tener la capacidad de demostrar, en actos simbólicos y reales, algún tipo de política que sea distinta a la que ya se ha implementado".

Asimismo, afirmó que es necesario reconocer que "el gobierno actual, el del Presidente Boric, es un gobierno de mano dura y no un gobierno garantista".

