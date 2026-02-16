Síguenos:
País | Gobierno

Lucía Dammert: El Gobierno de Boric fue de mano dura, no garantista

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

La exjefa de asesores del Presidente saliente analizó en Cooperativa los desafíos que enfrentará la Administración Kast en el ámbito de la seguridad.

La "ansiedad y el temor ciudadanos", el avance del crimen organizado y la crisis en Gendarmería lo obligarán a implementar tanto medidas "simbólicas" para lo urgente como otras que tiendan a mejoras "reales" de largo plazo, opinó.

Lucía Dammert: El Gobierno de Boric fue de mano dura, no garantista
 ATON

Dammert -que estuvo en La Moneda los primeros seis meses del actual Gobierno, hasta septiembre de 2022- estimó que Kast asume un riesgo con su decisión de confirmar a Andrés Jouannet como futuro subsecretario de Seguridad Pública.

"El gobierno del Presidente (Gabriel) Boric es de mano dura, no es un gobierno garantista", aseguró este lunes en Cooperativa la experta en seguridad Lucía Dammert, que destacó la línea de acción en materia de seguridad que tuvo la actual administración en su mandato.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, la exjefa de asesores del Segundo Piso de La Moneda afirmó que el Ejecutivo saliente ya ha operado bajo una lógica de firmeza en materia de seguridad, por lo que "toca ver si es que el Presidente (electo, José Antonio Kast,) va a tener la capacidad de demostrar, en actos simbólicos y reales, algún tipo de política que sea distinta a la que ya se ha implementado".

Asimismo, afirmó que es necesario reconocer que "el gobierno actual, el del Presidente Boric, es un gobierno de mano dura y no un gobierno garantista".

Más información en instantes.

