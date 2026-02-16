Lucía Dammert: El Gobierno de Boric fue de mano dura, no garantista
La exjefa de asesores del Presidente saliente analizó en Cooperativa los desafíos que enfrentará la Administración Kast en el ámbito de la seguridad.
La "ansiedad y el temor ciudadanos", el avance del crimen organizado y la crisis en Gendarmería lo obligarán a implementar tanto medidas "simbólicas" para lo urgente como otras que tiendan a mejoras "reales" de largo plazo, opinó.
Dammert -que estuvo en La Moneda los primeros seis meses del actual Gobierno, hasta septiembre de 2022- estimó que Kast asume un riesgo con su decisión de confirmar a Andrés Jouannet como futuro subsecretario de Seguridad Pública.