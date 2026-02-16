Alejandro Tabilo tuvo debut triunfal en el ATP de Río de Janeiro tras arrasar con Emilio Nava

El tenista chileno Alejandro Tabilo, 68° en el ranking mundial, tuvo un debut triunfal en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro en Brasil, tras arrasar enn poco más de una hora al estadounidense Emilio Nava (76°).

Tabilo necesitó apenas 65 minutos para imponer su juego en la arcilla carioca y vencer por un doble 6-3 al tenista norteamericano.

En la segunda ronda, Tabilo enfrentará al ganador de la llave entre el francés Alexandre Muller (52°) y el croata Dino Prizmic (122°).

El otro chileno en el torneo, Tomás Barrios (107°), tendrá su debut este martes, cuando enfrente al italiano Matteo Berrettini (57°) a las 16:30 horas (19:30 GMT).

Cristian Garin (89°), por su lado, fue eliminado en el turno previo a Tabilo, al perder por 7-5 y 6-3 ante el argentino Thiago Tirante (92°)