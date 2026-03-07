Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

[VIDEO] Martín Rodríguez anotó un gol en el triunfo 8-1 de su equipo en Turquía

| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero chileno marcó el 4-0 parcial.

[VIDEO] Martín Rodríguez anotó un gol en el triunfo 8-1 de su equipo en Turquía
El atacante nacional Martín Rodríguez tuvo una dulce jornada en Erzurumspor FK, ya que anotó uno de los goles con los que su escuadra humilló tras conseguir un 8-1 ante Manisa FK en la fecha 29 de la liga de Turquía.

En ese sentido, el exColo Colo entró libre por el sector izquierdo ante el pase de Eren Tozlu y puso el 4-0 parcial a los 28 minutos de partido.

- Revisa el tanto del chileno:

