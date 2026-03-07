Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior
[VIDEO] Martín Rodríguez anotó un gol en el triunfo 8-1 de su equipo en Turquía
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El delantero chileno marcó el 4-0 parcial.
El atacante nacional Martín Rodríguez tuvo una dulce jornada en Erzurumspor FK, ya que anotó uno de los goles con los que su escuadra humilló tras conseguir un 8-1 ante Manisa FK en la fecha 29 de la liga de Turquía.
En ese sentido, el exColo Colo entró libre por el sector izquierdo ante el pase de Eren Tozlu y puso el 4-0 parcial a los 28 minutos de partido.
- Revisa el tanto del chileno: