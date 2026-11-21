[VIDEO] Vigouroux fue clave con un penal atajado "a lo Bravo" en empate de Swansea
El seleccionado chileno sostuvo su buen momento con una actuación estelar en Inglaterra.
El seleccionado chileno sostuvo su buen momento con una actuación estelar en Inglaterra.
Tal como lo hizo en La Roja, el arquero Lawrence Vigouroux fue protagonista en Swansea con un penal atajado que a la postre le permitió a su equipo llevarse un 2-2 contra West Bromwich Albion por la fecha 16 de la Championship inglesa.
Corría el minuto 45+1' y Swansea caía por 1-2 cuando Isaac Price ejecutó la pena máxima con un tiro "a lo Panenka". Vigouroux se lanzó abajo, pero alcanzó a reaccionar para estirar la mano y contener.
La acción del golero chileno hizo recordar a algunos hinchas la tapada de Claudio Bravo a Mayer Candelo en la tanda de penales del Apertura 2006 entre Colo Colo y Universidad de Chile.
Con este resultado Swansea llegó a 27 puntos en el octavo lugar, seguido por el Sheffield United (25) de un Ben Brereton que destacó con un doblete.
- Revisa la tapada de Vigouroux: