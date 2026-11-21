Tal como lo hizo en La Roja, el arquero Lawrence Vigouroux fue protagonista en Swansea con un penal atajado que a la postre le permitió a su equipo llevarse un 2-2 contra West Bromwich Albion por la fecha 16 de la Championship inglesa.

Corría el minuto 45+1' y Swansea caía por 1-2 cuando Isaac Price ejecutó la pena máxima con un tiro "a lo Panenka". Vigouroux se lanzó abajo, pero alcanzó a reaccionar para estirar la mano y contener.

La acción del golero chileno hizo recordar a algunos hinchas la tapada de Claudio Bravo a Mayer Candelo en la tanda de penales del Apertura 2006 entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Con este resultado Swansea llegó a 27 puntos en el octavo lugar, seguido por el Sheffield United (25) de un Ben Brereton que destacó con un doblete.

- Revisa la tapada de Vigouroux: