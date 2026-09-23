Zico alabó a Pulgar: "Entendió lo que es vestir la camiseta de Flamengo"

El volante chileno Erick Pulgar vive uno de los momentos más dulces de su carrera en el fútbol brasileño siendo titular indiscutido y figura de Flamengo, por lo que no extrañaron las palabras de elogio que recibió de parte del máximo ídolo en la historia del club: Arthur Antunes Coimbra, más conocido como Zico.

Durante su participación en el evento Libertadores Experience, el histórico astro brasileño no escatimó en loas para destacar la actualidad del mediocampista antofagastino.

"Está muy bien, está dejando al hincha muy contento porque es un gran profesional, una persona luchadora, que entendió lo que es ponerse la camiseta de Flamengo", expresó.

En esa misma línea, Zico valoró el rol protagónico del formado en Deportes Antofagasta dentro del esquema del equipo: "Ha sido muy útil para el equipo, por eso él ha ganado grandes títulos con este plantel que armó Flamengo", sentenció.

Los elogios de la leyenda llegan para coronar semanas soñadas para el criollo, quien recientemente extendió su vínculo contractual con el "Fla" hasta el año 2029.

En lo deportivo, el panorama de Pulgar y el conjunto rojinegro es inmejorable: se mantienen como líderes exclusivos del Brasileirao y ya timbraron sus pasajes a las semifinales de la Copa Libertadores, certamen donde son los vigentes campeones y firmes candidatos a retener la corona.