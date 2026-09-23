Felipe Larraín: Más que "piñerizar", analicemos políticas de aceleración económica

Felipe Larraín, quien fuera ministro de Hacienda en ambos periodos del fallecido expresidente Sebastián Piñera, tomó distancia de la idea de RN de "piñerizar" la economía, como denominaron el emplear herramientas de emergencia que fueron efectivas durante sus mandatos, y en su lugar, abogó por que el Gobierno de José Antonio Kast analice implementar políticas de aceleración.

"Más que 'piñerizar', analicemos las políticas que se aplicaron en los gobiernos del Presidente Piñera. Creo que varias de ellas fueron muy útiles, y que dieron resultado", planteó el actual director de Clapes UC en El Diario de Cooperativa.

Una de las dificultades que el otrora mandatario enfrentó en su segundo periodo fue que "el primer trimestre de 2019, la economía se desaceleró a un crecimiento algo por debajo del 2%", lo que significó una fuerte caída desde el 4% alcanzado durante la administración en 2018.

Por tanto, "aplicamos el programa de aceleración económica, y con éste, la economía chilena creció casi al 3,5% en el tercer trimestre. O sea, claramente hubo un efecto (positivo) sobre el crecimiento de ese periodo al inyectar 3 mil millones de dólares" provenientes de Obras Públicas y Vivienda, los que a su juicio, "son dos ministerios sectoriales fundamentales en esta lucha contra la desaceleración, y contra la situación de empleo que tenemos".

Consultado respecto a si es posible acelerar inversiones al mismo tiempo que se aplica un ajuste fiscal, Larraín subrayó: "La consolidación fiscal tenemos que hacerla de todas maneras, porque en 2025 completamos tres años seguidos de violación de la regla fiscal en forma masiva. Y no hablamos de incumplimientos bajos, porque el último año terminó con 3,7 puntos del PIB, habiendo partido con un primer objetivo de 1,2. Es decir, más de 7 mil millones de dólares de incumplimiento en 2025 (...) Pero la gradualidad del ajuste es un tema perfectamente discutible".

De todas maneras, aclaró que "cuando hablamos de acelerar, no es gastar más en una primera etapa, sino que gastar antes, (porque) la idea es que cumplamos el Presupuesto del año. De tal manera, uno puede pensar que hay una forma de hacer compatible lo que se ha estado haciendo -que es esta consolidación fiscal necesaria para Chile-, con acelerar las inversiones, y que no nos encontremos a fin de año que hay subejecución en partidas claves de inversión".