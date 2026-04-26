Arsenal aprovechó una amarga jornada de Endler para adelantarse en la Champions Femenina

La portera chilena Christiane Endler tuvo una jornada opaca tras no lograr sostener la ventaja en la caída 2-1 de OL Lyonnes en su visita a Arsenal en el Emirates Stadium por la ida de las semifinales de la Champions League Femenina.

El conjunto francés inició el compromiso con solidez y se adelantó en el marcador a través de una acción individual de la alemana Jule Brand (18'). En dicho periodo, la nacional tuvo que salir incluso a despejar de cabeza fuera de su área,

La situación cambió en el complemento cuando las londinenses cuando un tiro libre se le soltó a Endler y terminó en autogol de Ingrid Syrstad Engen (58'). Posteriormente, Olivia Smith (83') aprovechó las indecisiones de las mismas involucradas para el resultado definitivo.

Ahora, el combinado que tiene a la guardameta chilena tendrá que planificar la revancha que se disputará el próximo sábado 2 de mayo en territorio francés. El cuadro vencedor se medirá al que salga victorioso entre FC Barcelona y Bayern Munich.