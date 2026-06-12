Santiago Centro: Incendio que comenzó en piso 16 dejó dos lesionados y obligó evacuación masiva

Un violento incendio se registró durante la noche de este viernes en un edificio residencial ubicado en San Isidro, esquina Alonso de Ovalle, en pleno centro de la capital.

La emergencia movilizó a múltiples compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago y obligó a la evacuación total de los residentes.

Según el balance entregado por el segundo comandante Sergio Yévenes, el fuego se originó en un departamento del piso 16, el cual resultó completamente destruido.

Las llamas se propagaron de forma parcial a dos pisos superiores, mientras que otros tres niveles se vieron afectados principalmente por la densa columna de humo.

El siniestro dejó un saldo de dos personas lesionadas: una con quemaduras y otra por inhalación de humo. Ambas fueron estabilizadas en el lugar y trasladadas por personal del SAMU a recintos asistenciales.

No se reportaron voluntarios de Bomberos lesionados durante el operativo.

Además del desalojo de los residentes, Bomberos destacó el rescate exitoso de diversas mascotas que se encontraban atrapadas en el inmueble.

Una de las vecinas afectadas relató a Cooperativa que la alerta inicial provino de los mismos habitantes: "Un vecino nos alertó, tocó el timbre y nos comentó que había un incendio... fuimos bajando todos lo más tranquilos posible por la escalera de emergencia".

Equipos especializados de Bomberos trabajan en el peritaje correspondiente para determinar el origen y las causas exactas que provocaron el fuego.

A esta hora, el tránsito por la calle San Isidro se mantiene totalmente cortado para facilitar las labores de los equipos de emergencia, aunque algunas familias ya han comenzado el proceso de reingreso a sus hogares.