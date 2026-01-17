Christiane Endler se convirtió en la primera chilena con carta Toty en EA Sports FC

La arquera nacional Christiane Endler hizo historia este sábado al convertirse en la primera futbolista chilena en integrar el equipo ideal del año (TOTY) de EA Sports FC.

La arquera nacional apareció en el selecto grupo de las mejores jugadoras del mundo dentro del simulador de fútbol. Además, lideró las preferencias de los usuarios en la votación.

La jugadora de Olympique Lyon figuró como la única representante de Sudamérica en la alineación titular de la popular franquicia, recibiendo una versión especial con una valoración de 94 de media.

El hito llegó luego de que la portera nacional conquistara el título de la liga de Francia en la campaña 2025.