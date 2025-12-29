Christiane Endler tuvo una segunda ceremonia de matrimonio en Algarrobo

La arquera nacional Christiane Endler concretó este fin de semana una segunda celebración de su matrimonio con Sofía Orozco. El evento se desarrolló en la comuna de Algarrobo, en el Litoral Central, y tuvo como objetivo festejar la unión junto a familiares y amigos que residen en el país, ratificando el vínculo legal contraído originalmente en mayo de 2021 en Francia.

La ceremonia se llevó a cabo en un recinto privado al aire libre, ambientado para la ocasión con piscina y quincho, de acuerdo a lo publicado este lunes por Las Ultimas Noticias.

Según los registros audiovisuales difundidos, la jornada contó con la presencia de destacadas exponentes del fútbol femenino local, excompañeras de la capitana histórica de la Roja.

Las asistentes del medio local

Entre las invitadas ligadas a la actividad deportiva destacaron tres nombres con trayectoria en la competencia chilena: Natalia Campos, portera titular de Unión Española; Ámbar Soruco, lateral recientemente contratada por Universidad Católica; y Daniela Pardo, ex volante hispana que anunció su retiro de la actividad profesional al finalizar la presente temporada.

Esta celebración marca un hito personal para la deportista de 33 años, quien aprovechó el receso invernal de la liga francesa y las festividades de fin de año para viajar a Chile antes de reincorporarse a la disciplina de Olympique de Lyon para la segunda mitad de la temporada europea.