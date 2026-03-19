Borghi arremetió contra Gareca: Cuando te va mal, tienes que ser respetuoso con la gente

Claudio Borghi arremetió contra el entrenador Ricardo Gareca por sus dichos burlescos sobre la selección chilena y cuestionó sus declaraciones tras su paso por el combinado nacional.

"Muy mal, porque cuando te va mal, tienes que ser respetuoso con la gente. Si a Gareca o cualquier otro técnico no le hubiesen pagado o lo hubiesen tratado mal", comentó el extécnico de Colo Colo y de la selección chilena.

"Quizás es un chiste de mal gusto, pero no me parece para nada la declaración", añadió el extécnico de La Roja en el programa "Picado TV".

Gareca se burló de su mala etapa en Chile, donde quedó último en la tabla de las Eliminatorias y señaló que "la gente en Perú me quiere ahora más, como dirigí la selección de Chile y terminamos últimos. Pensaban que lo hice a propósito".