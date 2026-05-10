Claudio Bravo criticó el Mundial con 48 equipos: Se van a generar resultados muy abultados

Tras participar en el clásico de leyendas de FC Barcelona y Real Madrid, el exarquero chileno Claudio Bravo mostró su descontento con el formato de la Copa del Mundo con 48 equipos, apuntando a las diferencias entre equipos dentro de la modalidad que debutará este 2026.

"No me gusta porque creo que se van a generar resultados que van a ser muy abultados. Hay enfrentamientos con selecciones muy poderosas con otras que no lo son, pero creo que todos también tienen la posibilidad de participar", señaló ante los periodistas.

"Me hubiese encantado que hubiese estado mi país dentro de las posibilidades, pero lamentablemente no es así. Espero de corazón que la tenga un sudamericano. Esa hegemonía va a ser súper importante", añadió sobre una proyección del venidero Mundial en Norteamérica.

Pese a sus reparos y crítica inicial, Bravo también destacó que "va a ser un torneo distinto, muy llamativo, que siempre da para hablar con grandes jugadores y grandes selecciones. Creo que es el mejor espectáculo del mundo por lejos".