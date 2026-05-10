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Tópicos: Magazine | Festivales

Un nuevo festival al Parque O'higgins: BAMBA, enfocado en la música latina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El encuentro es impulsado por Juanes y la misma productora de Lollapalooza Chile, Lotus.

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La música latinoamericana tendrá un nuevo espacio de encuentro con el nacimiento de BAMBA, festival que buscará reunir distintos estilos y expresiones culturales de la región en el Parque O'Higgins.

El encuentro será los días 24 y 25 de octubre y es impulsado por la productora Lotus, la misma encargada de realizar Lollapalooza Chile, en conjunto con el cantante colombiano Juanes.

El evento contará con una propuesta centrada en conciertos, gastronomía y experiencias culturales ligadas a Latinoamérica.

La cita incluirá dos escenarios principales, zonas de descanso, espacios dedicados al arte y los oficios, además de una oferta gastronómica inspirada en distintos países de la región. También habrá sectores con ubicaciones preferenciales y áreas premium para el público.

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Desde la productora confirmaron a Cooperativa que este lunes 11 de mayo se anunciará el cartel del Festival BAMBA.

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