El especial saludo de Arturo Vidal a Claudio Bravo por sus 43 años

En el día del cumpleaños número 43 del reconocido exportero Claudio Bravo, uno de los saludos que más llamó la atención en redes sociales fue el de su antiguo compañero Arturo Vidal.

"Feliz cumpleaños capi", fue lo que escribió el "King" a través de sus historias junto con compartir una imagen de ambos abrazados.

Los dos jugadores fueron referentes en la consagración de La Roja como bicampeona de América y, pese a que hubo roces de camarín tras la eliminación para el Mundial de Rusia 2018, encontraron la reconciliación en la Copa América de 2021.