Diputada Serrano espera el Senado tenga "más suerte" en trámite de megarreforma

La jefa de la bancada de diputados del Partido Comunista, Daniela Serrano, expresó en Cooperativa que espera que el Senado tenga "más suerte" durante la tramitación de la megarreforma impulsada por el Gobierno de Kast, dada las dificultades que enfrentaron como oposición en la Cámara Baja en sus requerimientos e indicaciones al proyecto.

"Hablo de suerte porque, lamentablemente, aunque nosotros solicitamos en la Cámara muchas veces que se separara el proyecto o, incluso, tener más días para esta tramitación de urgencia de 15 días, (ruego) que el Senado pudiese dar una discusión que corresponde", dijo la parlamentaria.

"Entiendo que ellos (los senadores) recién están en la etapa de asignar a qué comisiones va a ir justamente este proyecto, que no solamente habla de tributos, sino también compromete el medio ambiente o zonas bastante importantes y delicadas de trabajo. Y así fue, al menos, el tipo de tramitación que nosotros quisimos darle en la Cámara", afirmó Serrano.

"Espero al menos que esas tres comisiones (Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo) o incluso otras también se puedan ampliar, como Cultura, a propósito de los derechos de autor (...). Entonces, en esa parte de la tramitación esperamos que en el Senado se pueda dar un vuelco", enfatizó.

"Ahora, si el Gobierno espera nuevamente tramitarlo en 15 días, creo que estaríamos hablando de un récord de un Ejecutivo que en estos momentos se propone comprometer los tributos del país por 25 años durante un mes y medio de tramitación. Eso es no buscar una forma de diálogo o de acuerdos que necesita nuestro país en materia de reconstrucción y reactivación económica", reprochó la parlamentaria.

"Si existe por parte del oficialismo una tentativa de nuevamente no llegar a ningún tipo de diálogo y de aprobarlo con un margen de votación bastante estrecho -estamos hablando de uno o dos votos que ellos están haciendo ahí, con esfuerzos bastante focalizados en algunos senadores-, lamentablemente ahí está el desprecio que actualmente existe hacia formar parte de una solución conjunta a nivel país e imponer una agenda que yo considero más ideológica que nada", remató la jefa de bancada de diputados PC.