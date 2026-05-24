"Le tengo mucho respeto a Claudio Bravo, pero...": Guardiola reveló su gran arrepentimiento en el City

En la previa de su último partido como entrenador de Manchester City, el español Josep Guardiola habló de su más grande error al mando de los ciudadanos en una entrevista para Sky Sports.

El DT reveló que sentía un arrepentimiento enorme por dejar ir al portero inglés Joe Hart, a quien marginó en 2016 para fichar a Claudio Bravo, que había sido figura en FC Barcelona y bicampeón de América con la selección chilena.

Sin embargo, la etapa del arquero chileno en el elenco celeste se vio marcada por la irrupción de Ederson y errores que lo relegaron a la suplencia hasta su marcha a Betis.

"Hay algo de lo que me arrepiento profundamente desde hace muchos años: No le di a Joe Hart la oportunidad de demostrar su valía, de demostrar lo buen portero que era. Debería haberlo hecho", fueron las palabras de Guardiola a Sky Sports.

Sin embargo, aclaró que "Le tengo mucho respeto a Claudio Bravo, cuando vino fue importante", pero afirmó que "Debería haberle dicho a Joe: 'Intentémoslo juntos; si no funciona, vamos a cambiar'. Pero ya pasó".

"Si en eso fallé, pido disculpas, pero nunca, nunca fue mi intención ni la del club", concluyó el ahora ex DT de Manchester City.