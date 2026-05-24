Colo Colo remontó ante Universidad Católica y se escapó en el liderato

Colo Colo dio un golpe de autoridad y se consolidó en la parte alta de la tabla tras vencer por 1-2 a Universidad Católica en su primera visita al Claro Arena durante la fecha 13 en la Liga de Primera.

El duelo comenzó con una alta intensidad que favoreció tempranamente al conjunto local. Un desborde de Francisco Rossel terminó en un infortunio para Arturo Vidal (8'), quien anotó en arco propio al intentar despejar un centro.

En medio del mejor momento de la UC, el trámite se detuvo por más de diez minutos debido a la descompensación de un hincha. Tras la reanudación, Javier Correa tomó las banderas de la visita y firmó la remontada con un potente derechazo (41') y una sutil definición al primer palo (45') justo antes del descanso.

En el complemento, Daniel Garnero dispuso del ingreso de Fernando Zampedri para buscar mayor peso ofensivo. Pese a que los "Cruzados" asfixiaron a su rival, no pudieron crearse las mismas chances que en la primera etapa, lamentando aún más todos sus fallos.

En los descuentos Colo Colo sufrió la expulsión de Tomás Alarcón (90+2') y, tras el silbatazo final de José Cabero, el portero Vicente Bernedo se enfrascó en un fuerte discusión que se fue a manotazos y empujones con sus rivales por el festejo del triunfo.

Así las cosas, el "popular" llegó a 30 puntos en la cima de la tabla y se distanció a ocho unidades de su más cercano perseguidor, Deportes Limache. En tanto, la UC quedó en cuarto lugar con 20 positivos.

Ahora, el elenco precordillerano le tocará enfocarse en cerrar su participación en la Copa Libertadores visitando a Boca Juniors el 28 de abril para luego ir hasta Talcahuano para verse las caras con Huachipato el 31 de dicho mes. En tanto, los de Ortiz harán de forastero ante La Serena el 30.

Ficha de Universidad Católica vs. Colo Colo