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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Jugadores de la UC y Colo Colo pelearon con golpes tras término del clásico en Claro Arena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Hubo agresiones físicas entre futbolistas de ambos equipos.

[VIDEO] Jugadores de la UC y Colo Colo pelearon con golpes tras término del clásico en Claro Arena
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Jugadores de Universidad Católica y Colo Colo se enfrascaron en una pelea tras el final del clásico en el Claro Arena, donde los "albos" se impusieron por 2-1.

Después del término del encuentro, la discusión comenzó entre Vicente Bernedo y un jugador de Colo Colo, y escaló hasta agresiones físicas protagonizadas principalmente por Jhojan Valencia y Claudio Aquino.

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