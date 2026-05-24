[VIDEO] Jugadores de la UC y Colo Colo pelearon con golpes tras término del clásico en Claro Arena

Jugadores de Universidad Católica y Colo Colo se enfrascaron en una pelea tras el final del clásico en el Claro Arena, donde los "albos" se impusieron por 2-1.

Después del término del encuentro, la discusión comenzó entre Vicente Bernedo y un jugador de Colo Colo, y escaló hasta agresiones físicas protagonizadas principalmente por Jhojan Valencia y Claudio Aquino.

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