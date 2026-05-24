U. Católica actualizó estado de salud de adulto que sufrió emergencia médica en Claro Arena

Cruzados, concesionaria que administra a U. Católica, actualizó el estado de salud de la persona que sufrió una emergencia médica durante el partido entre el equipo estudiantil y Colo Colo en el Claro Arena, situación que obligó a la intervención de personal especializado en el recinto.

La concesionaria informó oficialmente que el hecho ocurrió en la Tribuna "Alberto Fouillioux" y que se trató de una persona adulta, de 68 años, quien sufrió un evento cardiovascular.

Según el comunicado, fue reanimada exitosamente y trasladada a la Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo.

De acuerdo con la actualización entregada por Universidad Católica, la persona afectada permanece en observación y su condición aún es reservada.

El hecho ocurrió durante el primer tiempo, cuando el afectado fue retirado en camilla desde una de las tribunas del estadio.

