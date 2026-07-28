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Tópicos: Deportes | Fútbol | Claudio Bravo

"Tarada": Claudio Bravo y Naya Fácil tuvieron polémico cruce en redes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Capitán" reaccionó al video de la influencer manejando a 211 KM/H.
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Claudio Bravo, leyenda de La Roja, tuvo un polémico cruce de declaraciones con Naya Fácil, debido a un viral video protagonizado por la influencer.

En el registro audiovisual, Naya Fácil aparece conduciendo su vehículo con exceso de velocidad, a 211 KM/H, lo que desató varias críticas. Y uno de ellos fue el excapitán de la selección chilena, quien la trató de "tarada", aunque después borró su publicación.

La respuesta de Bravo, sin embargo, también se viralizó y Naya Fácil usó sus historias de Instagram para responder al bicampeón de América.

"Que le diga a sus colegas futbolistas, porque varios de ellos se han visto en exceso de velocidad en sus deportivos, y bien callado se queda el famoso capitán cuando se trata de sus colegas", lanzó la influencer.

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