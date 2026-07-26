Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y neblina
Santiago10.5°
Humedad97%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Felipe Mora se despidió de Portland Timbers con un doblete para vencer a Real Salt Lake

Publicado: | Fuente: MLS (YouTube)
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En su último partido con Portland Timbers antes de partir a Atlético San Luis de México, el delantero chileno Felipe Mora se matriculó con dos goles (56', 67') para la remontada por 2-1 ante Real Salt Lake, que había comenzado en ventaja con anotación de Juan Manuel Sanabria (18') y lamentó la expulsión de Morgan Guilavogui (34').

Mora estuvo en cancha hasta el minuto 72 al ser reemplazado por el nacional Alexander Aravena, cerrando un periodo de siete campañas con el conjunto verde, donde jugó 173 partidos, anotó 56 goles y aportó 17 asistencias.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados