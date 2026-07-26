En su último partido con Portland Timbers antes de partir a Atlético San Luis de México, el delantero chileno Felipe Mora se matriculó con dos goles (56', 67') para la remontada por 2-1 ante Real Salt Lake, que había comenzado en ventaja con anotación de Juan Manuel Sanabria (18') y lamentó la expulsión de Morgan Guilavogui (34').

Mora estuvo en cancha hasta el minuto 72 al ser reemplazado por el nacional Alexander Aravena, cerrando un periodo de siete campañas con el conjunto verde, donde jugó 173 partidos, anotó 56 goles y aportó 17 asistencias.

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