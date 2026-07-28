IFAB reconoció grave error arbitral que benefició a Argentina ante Suiza

La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de establecer las reglas del fútbol, reconoció que el delantero suizo Breel Embolo fue expulsado incorrectamente durante el partido de cuartos de final del Mundial 2026 ante Argentina.

La polémica jugada ocurrió con el marcador igualado 1-1 durante el segundo tiempo. Embolo cayó al suelo ante la marca de Leandro Paredes y el árbitro portugués João Pinheiro amonestó inicialmente al mediocampista argentino por una supuesta infracción.

Tras la intervención del VAR, el juez retiró la tarjeta amarilla a Paredes y sancionó a Embolo por simulación. Como el delantero ya estaba amonestado, recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó a Suiza con diez jugadores en un encuentro que Argentina terminó ganando por 3-1 en el tiempo suplementario.

Sin embargo, la IFAB aclaró en su circular número 34 que el protocolo vigente solo permitía la intervención del VAR para corregir la identidad del futbolista amonestado. El videoarbitraje podía determinar que Paredes no debía recibir la tarjeta, pero el árbitro no estaba autorizado para revisar la acción y castigar a Embolo por simulación.

"La infracción en sí no puede revisarse ni modificarse", estableció el organismo al precisar el alcance de la norma aplicada durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

De acuerdo con la aclaración, Pinheiro debía retirar la amonestación a Paredes y reanudar el juego con el balón en posesión de Suiza. La decisión de mostrarle la segunda amarilla a Embolo excedió las facultades que el protocolo entregaba al VAR en ese momento.

La IFAB informó que estudiará la posibilidad de ampliar en el futuro el uso del videoarbitraje para detectar simulaciones. Hasta que esa revisión termine y exista una redacción específica, el VAR no podrá utilizar el protocolo de error de identidad para cambiar una infracción de este tipo.