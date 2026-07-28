Banco Central mantuvo tasa de interés en 4,5% ante volatilidad internacional e inflación al alza

En una decisión unánime, el Consejo del Banco Central de Chile resolvió mantener la Tasa de Interés de Política Monetaria (TPM) en 4,5% durante su Reunión de Política Monetaria de julio de 2026.

La medida busca equilibrar el impacto del complejo contexto geopolítico internacional con los recientes datos de la economía interna.

En el plano externo, el Banco Central destacó en un comunicado que el contexto internacional continúa fuertemente marcado por la volatilidad asociada al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

De acuerdo con lo expuesto, tras la firma de un cese al fuego en junio, se produjo una nueva escalada de ataques que elevó el precio del petróleo a valores cercanos a los 100 dólares el barril, aunque este incremento se ha moderado en las semanas recientes.

Asimismo, según detalló la autoridad monetaria, la inversión en inteligencia artificial sostiene de manera desigual la actividad global, al tiempo que la postura adoptada por la Reserva Federal de Estados Unidos y las mayores expectativas de inflación han empujado al alza las tasas de interés internacionales.

Este escenario, provocó la depreciación de diversas monedas -incluido el peso chileno-, en una coyuntura donde el precio del cobre se ubica en torno a los 6,3 dólares la libra.

Menor dinamismo interno e inflación al alza

Respecto a la economía nacional, el instituto emisor señaló que el Imacec de mayo registró una caída anual del 0,9%, ubicándose por debajo de lo previsto debido a factores de oferta en recursos naturales y a un menor desempeño de sectores ligados a la inversión.

No obstante, el catastro de la Corporación de Bienes de Capital continúa reportando un panorama positivo para los proyectos de inversión del período 2026-2029.

En materia de precios, según informó el Banco Central en el comunicado, la variación anual del IPC llegó a 4,3% en junio, situándose por encima de lo proyectado en el informe de política monetaria anterior.

El organismo explicó que esta diferencia se debió principalmente a un aumento en la inflación subyacente -que alcanzó un 3,4% anual-, mientras que el traspaso de los precios de los combustibles se mantuvo coherente con los promedios históricos.