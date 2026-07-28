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Tópicos: Magazine | Personajes

Reportan agresión a Fran Maira: clínica respondió

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La exparticipante de "Fiebre de Baile" no se ha referido a la situación.

Reportan agresión a Fran Maira: clínica respondió
 IG @franmaira___

"Maira no es paciente" de la Clínica Alemana, aseguraron desde el recinto asistencial.

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La influencer Fran Maira se transformó en tendencia en las redes sociales al reportarse su hospitalización de urgencia en una clínica tras sufrir una violenta golpiza.

Desde el portal de farándula Infama compartieron en las últimas horas los pantallazos de una conversación con una supuesta trabajadora de la Clínica Alemana, quien pidió mantener el anonimato, donde informó que la exparticipante de "Fiebre de Baile" llegó la noche del domingo "toda ensangrentada".

Compartiendo fotografías donde se observan las lesiones y la mano de la cantante urbana, reconocible por sus tatuajes, detalló que "ella llegó diciendo que le habían pegado entre varios".

Aunque el relato apunta a "su expareja y un grupo de amigos de él" como los autores de la golpiza, nada de esto ha sido confirmado.

Desde el citado recinto de salud salieron al paso de la información viralizada en redes sociales, con el área de comunicaciones de la Clínica Alemana asegurando al portal La Cuarta que "Maira no es paciente de la clínica".

Hasta el cierre de esta nota, ni la creadora de contenido ni su entorno se han referido a la situación. Maira, además, enfrenta una compleja situación judicial tras haber atropellado al motociclista Mayerson Zapata en febrero pasado.

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