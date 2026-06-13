Cobreloa lamentó muerte de niño de su escuela en Antofagasta

Cobreloa expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Leandro Montaño, niño de 9 años que pertenecía a la escuela de fútbol oficial del club en Antofagasta y que murió en un incendio registrado en la ciudad.

El club loíno dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales: "Con profundo dolor nos hemos enterado del fallecimiento de Leandro Montaño, pequeño de 9 años que pertenecía a la escuela de fútbol oficial de Cobreloa en Antofagasta".

"Con mucho respeto, y consternados por la noticia, enviamos nuestro más sincero pésame a su familia y amigos por su irreparable pérdida", agregó la institución, que también destacó: "Tu huella dentro de la familia cobreloína será imborrable querido Leandro, muchas gracias por pertenecer a ella, y por entregar tantos momentos de felicidad a tus compañeros".

Finalmente, Cobreloa cerró su despedida con un sentido mensaje para el pequeño arquero: "Hasta siempre querido guerrero naranja".