El sistema frontal golpeó con fuerza a la Región del Biobío, donde la crecida de distintos cauces obligó a desplegar evacuaciones preventivas y activar la mensajería SAE.

En Concepción se realizaron evacuaciones preventivas en sectores cercanos al río Andalién.

A su vez, en Nacimiento, Senapred solicitó abandonar las zonas próximas al río Culenco ante el aumento de su caudal.

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