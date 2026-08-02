Sistema frontal: evacuaciones y alertas SAE por crecidas de ríos Andalién y Culenco
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El sistema frontal golpeó con fuerza a la Región del Biobío, donde la crecida de distintos cauces obligó a desplegar evacuaciones preventivas y activar la mensajería SAE.
En Concepción se realizaron evacuaciones preventivas en sectores cercanos al río Andalién.
A su vez, en Nacimiento, Senapred solicitó abandonar las zonas próximas al río Culenco ante el aumento de su caudal.
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