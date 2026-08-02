Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago9.1°
Humedad86%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Sistema frontal: evacuaciones y alertas SAE por crecidas de ríos Andalién y Culenco

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El sistema frontal golpeó con fuerza a la Región del Biobío, donde la crecida de distintos cauces obligó a desplegar evacuaciones preventivas y activar la mensajería SAE.

En Concepción se realizaron evacuaciones preventivas en sectores cercanos al río Andalién.

A su vez, en Nacimiento, Senapred solicitó abandonar las zonas próximas al río Culenco ante el aumento de su caudal.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados