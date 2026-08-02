Exsubsecretario pide examen de ADN a mechón analizado en primeros controles: "No sé si es mi pelo"

La controversia sobre los exámenes de droga continúa para el exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, pues ahora pidió hacer un test de ADN al pelo usado como muestra en los dos primeros controles que propiciaron su salida del cargo tras arrojar positivo al consumo de sustancias ilícitas.

"Yo no sé si es mi pelo, porque el laboratorio (Corthorn Health, que procesa los resultados de los exámenes aplicados a las autoridades de Gobierno) no me entrega el informe de la cadena de custodia", dijo en el programa "Mesa Central" de T13.

A renglón seguido, Rodríguez exigió que "se haga la muestra como corresponde: (aplicar) un examen de ADN y que lo haga otro laboratorio".

El otrora número dos de la billetera fiscal mantiene una pugna con Corthorn Health luego que el laboratorio informara que él no había solicitado la contramuestra del test hecho en junio y que, además, efectuó un nuevo análisis que ratificó el resultado positivo.

En respuesta, Rodríguez acusó a la empresa de filtrar sus datos personales como paciente y agregó que había "perdido la confianza" en ella, además de subrayar que no consume drogas.

Posteriormente, se hizo un test de pelo -el tercero en la trama- en UC Christus, que arrojó negativo al consumo de sustancias ilícitas y con el que espera ser reintegrado al Gobierno.

Chile Transparente: Su regreso depende "de la confianza que tenga el Presidente en él"

Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, señaló que el retorno de Rodríguez a la cabeza de la Subsecretaría de Hacienda recae en la confianza que el Presidente Kast tenga en él.

"La salida del exsubsecretario se produce, en términos concretos, por la pérdida de confianza del Presidente de la República, pues no se espera cumplir con todo el procedimiento de la contramuestra, sino que se hace aplicación de una de las atribuciones presidenciales", explicó.

"Más allá de que, a posteriori, los resultados hoy día muestren otra cosa (que no consume drogas), fue decisión del propio Presidente de la República dejarlo fuera y, por tanto, su retorno va a depender más bien de la confianza que en él tenga depositado hoy día el Mandatario", agregó.