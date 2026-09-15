Cobreloa oficializó a Mario Salas como su nuevo director técnico, según informó este martes el elenco de Calama a través de sus redes sociales.

"Anunciamos que Mario Salas es el nuevo director técnico de Cobreloa", comunicó el club en la publicación con la que presentó al estratega nacional.

El cuerpo técnico del entrenador estará compuesto por Patricio Lira como asistente técnico, Marcelo Rosenblat como preparador físico y Javier Rodríguez como preparador de arqueros.

El conjunto "loíno" le dio la bienvenida al estratega con un mensaje en sus plataformas oficiales: "Les deseamos todo el éxito del mundo y la más calurosa bienvenida al equipo de nuestros amores", expresó la institución.

Finalmente, Cobreloa cerró su anuncio con un "¡Éxito Comandante!", en referencia al apodo con que es conocido Salas.

Salas llegó a la banca naranja después de la polémica salida de César Bravo, quien fue desvinculado luego de cuestionar públicamente a la dirigencia y asegurar que le habían pedido la renuncia. "Yo no trabajo a través de la desconfianza y tampoco me gusta la traición", lanzó el ahora exentrenador antes de conocerse su partida.

El cambio de entrenador se produjo con Cobreloa peleando en la parte alta de la Primera B: Los loínos marchan segundos con 42 puntos, apenas dos por debajo del líder Santiago Wanderers, por lo que continúan completamente involucrados en la lucha por el título y el ascenso directo.

Desde el club desearon éxito al nuevo cuerpo técnico y cerraron la presentación de Salas con un "¡Éxito Comandante!".