Milad y ausencia de Pulgar en La Roja: "Está bastante dolido con los medios"

El presidente de la ANFP y de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), Pablo Milad, se refirió este martes al alejamiento de Erick Pulgar de la selección chilena, asegurando que se trata de determinaciones estrictamente individuales.

Consultado tras un punto de prensa sobre la publicación de La Tercera respecto a un presunto retiro del mediocampista de La Roja, el timonel del fútbol chileno fue cauto pero enfático: "Son decisiones personales. Yo respeto la decisión de Erick", sostuvo.

Pese a que aclaró que no ha sostenido una conversación reciente para ratificar dicha información, Milad rememoró un diálogo previo con el actual volante de Flamengo: "Lo hablé hace un año y medio o dos años con él. Estaba bastante dolido con los medios principalmente, con la gente y la afección familiar que tuvo el hecho de no rendir como él esperaba o como quería en su momento".

En esa misma línea, el dirigente destacó el compromiso que siempre mostró el formado en Deportes Antofagasta: "Siempre estuvo con la convicción y con la voluntad de hacer lo mejor posible por la camiseta de Chile. Son decisiones personales y nosotros las respetamos".

Finalmente, Milad llenó de elogios el presente de Pulgar en el fútbol brasileño: "Son momentos de jugadores. Él es un gran jugador, lo ha demostrado en Flamengo todo este tiempo y ha logrado éxitos con su equipo", cerró.