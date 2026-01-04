Cobreloa oficializó la llegada de Felipe Fritz como su octavo refuerzo

Enfocado en tener un plantel más potente para 2026, en Cobreloa hicieron el anuncio de su octavo refuerzo para la próxima temporada luego de oficializar el arribo de Felipe Fritz.

El delantero nacional de 28 años llega a la tienda "loína" luego de disputar su última temporada en Deportes Limache, club con el cual consiguió el ascenso y sumó un total de 60 partidos disputados en los que marcó 5 goles y 5 asistencias.

Con este nuevo nombre, los de Calama ahora suman ocho jugadores considerando que antes hicieron los anuncios de Diego García, Cristian Insaurralde, Jorge Paul Gatica, Matías Sandoval, Tomás Aránguiz, Diego Tapia y Bastián San Juan.