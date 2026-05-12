Figura de Cobreloa se ganó una pizza gratis con tres ingredientes a elección

El jugador de Cobreloa Cristian Muga recibió un curioso premio luego de ser elegido como destacado del partido frente a San Luis, disputado el pasado 26 de abril en el Estadio Zorros del Desierto.

La información fue entregada por la cuenta de Instagram Zona de Gigantes, que mostró al futbolista con un cheque simbólico entregado por una conocida cadena de pizzerías, válido por una pizza familiar con tres ingredientes a elección.

El particular reconocimiento generó comentarios entre los hinchas, que reaccionaron al premio recibido por Muga tras su actuación con la camiseta naranja, en una imagen que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Cobreloa ganó 3-1 el duelo.