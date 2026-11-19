Los hinchas de Cobreloa agotaron en apenas 25 minutos las seis mil entradas disponibles para la final de la Liga de Ascenso ante San Luis de Quillota, que se disputará el sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio Santa Laura, en Santiago.

La venta comenzó el miércoles a las 18:00 horas a través de Puntoticket y tuvo una respuesta masiva de los seguidores del conjunto de Calama, quienes rápidamente adquirieron todas las localidades destinadas a la parcialidad naranja, de acuerdo a lo que publicó el medio SoyChile.

El recinto contará con un aforo de 12 mil espectadores, repartidos en partes iguales entre ambos clubes.

La gran demanda se produjo pese a los elevados costos de traslado desde el norte del país, que incluso motivaron una denuncia por el aumento de los precios de los pasajes aéreos entre Calama y Santiago ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

El encuentro definirá al campeón del Ascenso y al primer equipo ascendido a la máxima categoría para 2027, luego de que Cobreloa y San Luis terminaran igualados con 57 puntos en la fase regular.

El elenco loíno afrontará el compromiso sin su goleador Gustavo Gotti, quien acumuló cinco tarjetas amarillas después de que el Tribunal de Disciplina rechazara la apelación presentada por su club.