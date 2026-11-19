En el marco de la campaña internacional "Movember", que busca concienciar durante noviembre sobre la prevención del cáncer de próstata, el doctor Pedro Recabal, oncólogo de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), hizo un llamado a los hombres a dejar de lado los prejuicios y priorizar los controles médicos preventivos, porque es -destacó- una enfermedad "curable cuando se detecta en etapas tempranas".

"Somos malos para cuidarnos, somos buenos para cuidar a los demás, pero no tanto para el autocuidado", señaló el especialista en Una Nueva Mañana, donde advirtió que todavía existe una importante brecha de concientización entre hombres y mujeres respecto de la prevención del cáncer, y que muchos varones no consultan espontánea y oportunamente.

Recabal explicó que el prostático "es, por lejos, el cáncer más frecuente en hombres" y puede desarrollarse durante años "prácticamente asintomático". Por ello, enfatizó que no se debe esperar a experimentar molestias para consultar, ya que la detección temprana aumenta considerablemente las posibilidades de tratamiento y curación.

Respecto de los mecanismos de detección, el oncólogo detalló que actualmente el examen de antígeno prostático, mediante una muestra de sangre, y la resonancia magnética tienen un papel central, mientras que el tacto rectal ha perdido protagonismo -aunque su utilización todavía puede depender de cada caso-.

Además, sugirió comenzar los controles a los 50 años, o desde los 40 o 45 años en hombres con antecedentes familiares.

En cuanto al cáncer testicular, enfatizó que es "el más frecuente en hombres jóvenes", urgió a consultar "inmediatamente" ante "cualquier nódulo, dureza, bulto" y recomendó realizar el autoexamen testicular mensualmente, idealmente durante una ducha caliente, para reconocer cambios en el tamaño, consistencia o presencia de nódulos.

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