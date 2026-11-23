Mario Salas, director técnico del flamante Cobreloa campeón de la Liga de Ascenso 2026, conversó con Cooperativa Deportes para realizar un repaso de la campaña que devolvió a los loínos a la máxima categoría, y que da paso a los diálogos sobre su continuidad en el club.

"Termino contrato ahora. A mi me gustaría mucho quedarme en Cobreloa, mucho mucho. Es una institución con un potencial increíble, por algo es el cuarto equipo más grande de nuestro país", comentó.

El estratega destacó que el conjunto naranja "tiene un gran arraigo en la ciudad y con una dirigencia con los pies en la tierra, para no cometer los errores de antes. Es de esperar que se pueda dar (mi continuidad), estamos empezando a tener conversaciones".

"A mí me ha llamado la atención, y ha sido muy emocionante, el poder vivir lo que vivimos. Con la gente de Calama me pasó algo muy especial. Verlos en la despedida el jueves, la llegada el día domingo. Es transversal, uno ve desde el niño hasta el abuelo con la polera de Cobreloa. Es un equipo muy arraigado en la ciudad. Realmente llama la atención y emociona mucho. Le hace sentir mucho a uno la responsabilidad que tiene con la gente", sumó.

Respecto al ascenso, Salas reiteró lo crucial que fue César Bravo, DT de Cobreloa en la mayor parte de la campaña: "Se nos dio una situación contradictoria, porque es difícil que un equipo deje a un técnico estando a dos puntos del rival. Al contrario de lo que la gente podría imaginar, nos encontramos con un equipo bien armado física y tácticamente, con una base futbolística que nos permitió meter matices en una base que ya tenía César".

"Eso nos permitió que la mano no se notara tanto. Quizás en algunas cosas sí, pero el trabajo anterior de César Bravo fue notable. Nos abocamos a un tema psicoemocional, que pensamos que era importante tras la salida de César: levantar a los jugadores después de la decisión de la dirigencia y fortalecernos rápidamente, que es importante en estas instancias", sumó.

Recordando la definición contra San Luis, el 'Comandante' relató que "fue infartante la tanda de penales. La verdad, nos deja con un gusto extremadamente dulce"

"La entrega del equipo fue total, absoluta, y nos permitió llevarnos la victoria, que es lo más gratificante para el club y la ciudad", complementó.

Mario Salas también abordó el controversial festejo del plantel, con cánticos e incluso insultos contra el técnico sanluisino Humberto Suazo: "Evidentemente son cosas que no deben pasar. En todo caso, para mí fue un momento de euforia, y son chicos jóvenes que pueden cometer un error. En un momento de euforia uno está más dominado por la pasión que por la razón. No soy quién para juzgar a los muchachos. He cometido tantos errores en mi vida, y quizás los seguiré cometiendo... no soy quién para juzgar".

"Soy muy distinto a lo que era hace años, me siento mucho mejor y mis jugadores también"

El estratega loíno además relató cómo ha sido la evolución de su carrera en las últimas temporadas, y parte de las claves para el éxito en Cobreloa, indicando que "uno va reflexionando desde lo futbolístico lo que es la propuesta. Muchas veces los técnicos nos encontramos con equipos armados y una idea constituida muy distinta a la que uno tiene, y con la urgencia de sacar resultados pronto"

"Yo siento que en esa situación, ha habido un cambio en adaptarme a lo que me he encontrado. Mi forma, la idea, la visión que uno tiene del equipo no cambia nunca, para mí sigue teniendo principios que son intransables, pero sí adaptarse a algunas situaciones que te llaman con urgencia. Nos pasa a todos los técnicos. Ha habido una mutación, una transformación", expresó

"Tiene que ver también con un tema emocional. Tener una mayor lectura de cómo uno encuentra a los jugadores, y en cada uno de los partidos. Este tipo de partidos tiene una carga muy fuerte, sobre todo a los que no los han vivido. Esa comprensión es fundamental por parte del técnico, y poder mejorar un rendimiento en base a esa lectura", complementó.

"Hay muchos momentos que no fueron buenos, pero no los quitaría, porque son parte de un proceso. Lo importante en ese tipo de cosas es aprovechar esos fracasos y esos errores para transformar", expuso.

En esa línea, dijo: "Ahora soy un profesional muy distinto a lo que era hace años. Me siento mucho mejor, mis jugadores creo que se sienten mucho mejor, la gente que me contrata también. No solo fueron las victorias lo que pulieron lo que es ahora Mario Salas. Los momentos duros Fueron aprendizajes tan buenos... el fútbol te invita a eso; levantarte y seguir".

Por otra parte, dio una mirada a la Liga de Ascenso, que ya había experimentado al mando de AC Barnechea y Deportes Temuco: "Cuesta subir. Cada vez siento que hay equipos más icónicos. El año pasado bajaron Unión Española e Iquique y este año ni siquiera clasifican a la liguilla. Se suma a Temuco, Wanderers, Cobreloa, Antofagasta; equipos con mayor convocatoria que equipos de Primera a los que le va bien".

"Hay una gran cantidad de técnicos chilenos que perfectamente podrían estar en Primera División y que hacen jugar a sus equipos de forma no tradicional, lo que lo hace mucho más entretenido", dijo, poniendo como ejemplos a Ronald Fuentes y Miguel Ramírez.

"Los jugadores tienen esas vivencias con segunda oportunidad. Más que dotados técnicamente, con una actitud valórica de sacrificio y esfuerzo mucho mayor. Lo ha hecho una división muy importante, incluso peleando hasta la última fecha, lo que no ha pasado en Primera A", analizó.