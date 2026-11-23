El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) llegó este lunes hasta el Ministerio de Salud para solicitar una reunión la líder de la cartera May Chomalí, con el fin de abordar el anuncio de la revisión de las orientaciones técnicas y las circulares relativas a la hormonización cruzada en menores de edad transgénero.

Tras el rechazo en el Senado de la indicación que buscaba eliminar la partida en el marco de la Ley de Presupuesto, la cartera comunicó este fin de semana que continuarán "avanzando en la revisión de las orientaciones técnicas y de las circulares relativas a la hormonización cruzada, conforme al sentido de la indicación presentada por el Ejecutivo, considerando en este análisis la mejor y más eficiente evidencia científica disponible".

"La ministra dijo el día 22 (de noviembre), posterior a la votación, que se busca avanzar en el lineamiento de las observaciones que hizo el Ejecutivo. Y eso nos preocupa particularmente, porque lo que nos podría demostrar esa afirmación es que el Ejecutivo lo que persigue es erradicar cualquier tipo de tratamiento hormonal en menores de 18 años", expresó la vocera Javiera Zúñiga.

En esa línea, sostuvo que "eso le corresponde a las familias, a los pacientes y, sobre todo, al equipo médico que trata a cada una de estas personas. No pueden hoy día los políticos decidir sobre la salud de las personas más allá de sus médicos tratantes, sus endocrinólogos".

"Nos parece tremendamente preocupante que se quiera por vía de ley transgredir los derechos de las personas, sobre todo el ingreso a la salud", aseveró.

La propuesta del Ejecutivo aspiraba a impedir que se usaran recursos de Salud para financiar terapias de hormonización cruzada a menores de 18 años, así como cirugías con la misma finalidad.

Asimismo, contemplaba una excepción para quienes ya recibieron esos fármacos financiamiento público al 31 de diciembre de 2026. Para continuar con el tratamiento, exigía una reevaluación clínica individual y documentada y el consentimiento de sus padres o representantes legales.

Bancada RN respaldó a Chomalí ante amenaza de acusación constitucional

El rechazo por un triple empate en el Senado motivó al Partido Nacional Libertario a amenazar con una acusación constitucional contra la ministra Chomalí, apuntando a "compromisos" políticos previos. Lo que fue descartado posteriormente por la secretaria de Estado.

La bancada de diputadas y diputados de Renovación Nacional también llegó esta mañana al Ministerio de Salud, con el fin de manifestar su apoyo a la ministra y rechazar la idea de una eventual acusación.

"Tenemos una tremenda ministra que no va a trabajar bajo ninguna presión: ni acusación constitucional ni nada. Ella va a hacer el trabajo pensando en la gente, porque aquí tenemos que reconocer que hay personas que efectivamente sufren la disforia y se les tiene que acompañar", señaló la diputada Ximena Ossandón (RN).

Asimismo, agregó que "tenemos que ver las terapias que son, las que se pueden revertir, las que no, pero estoy segurísima de que nos va a hacer una propuesta absolutamente concreta".

Desde el oficialismo, el diputado Raúl Soto, presidente del PPD, también rechazó el juicio político de los libertarios: "Hemos visto a un Partido Nacional Libertario muy avasallador, muy confrontacional, muy violento de tratar de imponer su visión".

"Bajo ningún punto de vista nos parece que sea sostenible que quieran incluso acusar constitucionalmente a la ministra May Chomalí. Y me parece que va a haber, por tanto, también un rechazo transversal a esa acción tanto por parte de la oposición como también del oficialismo".

Desde el Colegio Médico, la presidenta Anamaría Arriagada planteó en Cooperativa que la práctica médica no debería ser discutida en el Congreso: "Es como que el Parlamento estuviera discutiendo sobre el tratamiento del asma o del infarto".

"Aquí hay una formación de equipos, hay programas que están super estandarizados y que son cuidadosamente vigilados también por psicólogos, por trabajadores sociales, también por médicos especialistas. Nadie le da hormona cruzada a ninguna persona bajo los 16, y entre los 16 y los 18 ocurre con permiso de sus padres", explicó.