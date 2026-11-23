La cifra de víctimas fatales producto de la explosión de un camión de Gasco en Renca aumentó a 16 personas tras confirmarse, durante este fin de semana, la muerte de Pedro Hormazábal, paciente que permanecía hospitalizado con heridas de extrema gravedad desde febrero pasado.

El deceso fue informado por el dirigente vecinal Ronald Opazo Cerpa a través de una publicación difundida en su cuenta de Instagram, en la que describió el complejo y extenso proceso clínico que enfrentó el paciente desde el instante en que ocurrió la emergencia.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el dirigente social, Hormazábal resultó con quemaduras en el 60% de su cuerpo tras el estallido del vehículo de transporte de gas.

Debido al compromiso de sus heridas, debió permanecer internado en condición crítica, instancia donde enfrentó sucesivas complicaciones médicas que requirieron la articulación de campañas comunitarias en busca de donantes de sangre.

Según la información expuesta por las redes sociales comunitarias, las ceremonias de despedida y el velorio de Pedro Hormazábal se llevarán a cabo este lunes en su casa ubicada en calle Las Dalias 5480, en el sector El Cortijo, comuna de Conchalí.